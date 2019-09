Speel jij al mee? Managerspel Eindhovens Dagblad gaat dit weekend officieel van start

Messi had Neymar graag zien terugkeren: ‘Nee, ik heb niet alles voor het zeggen’

8:46 Lionel Messi werd de afgelopen dagen veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij FC Barcelona, maar de 32-jarige Argentijn lijkt voorlopig nog lang niet weg te willen uit Camp Nou. ,,Dit is mijn thuis en ik wil niet vertrekken, maar ik wil wel prijzen winnen. La Liga of de Champions League? Nee, ik kan niet kiezen, ik wil aan het begin van het seizoen altijd alle prijzen winnen.”