Speelschema: Dit staat er vandaag op Wimbledon op het programma

TRANSFERUPDATE PSV rekent begin juli op de Braziliaan­se aanvaller Savinho

PSV denkt de Braziliaanse aanvaller Savinho begin juli te verwelkomen, zo melden inmiddels meerdere bronnen. De technische leiding in Eindhoven slaapt als het om dit transferdossier gaat bijna op twee oren. De 18-jarige nieuweling wordt voor een seizoen gehuurd via Manchester City, maar het is in principe de bedoeling dat hij langer blijft. Er ligt een meerjarenplan onder zijn komst, zoveel is inmiddels duidelijk.

26 juni