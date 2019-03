Speler Boca Juniors krijgt geel voor een ‘rabona’

Buffarini heeft een verleden bij San Lorenzo. De verdediger was vier jaar bij de club actief en dacht in de slotfase in La Bombonera extra zout te wrijven in de wond van San Lorenzo, dat voor de 15de keer op rij afstevende op een nederlaag. De bezoekers ervoeren de actie van Buffarini als een dubbele vernedering en maakten prompt jacht op hun voormalige ploeggenoot. Toen de kruitdampen waren opgetrokken, kreeg hij ook nog eens geel van arbiter Facundo Tello. Die vond de actie een ‘provocatie'.



Buffarini verontschuldigde zich na het duel. ,,Ik had iets te veel zelfvertrouwen. Dit was niet slim. Ik bied San Lorenzo en zijn fans mijn excuses aan. Het was niet het moment voor een rabona.”