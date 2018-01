Speler Norwich geeft hooligan pakje sigaretten terug

Het was een bizar moment bij het bewogen FA Cup-duel Chelsea - Norwich City. Terwijl Álvaro Morata namens de thuisclub rood krijgt van arbiter Graham Scott meldt zich een hooligan op het veld van Stamford Bridge. Kennelijk is die bij zijn ren over het gras een pakje sigaretten verloren dat hij keurig terugbezorgd krijgt van de Zwitserse verdediger Timm Klose van Norwich City. Chelsea zou zich na pingels plaatsen voor de vierde ronde.