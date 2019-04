‘Sportkoepel NOC*NSF stelt integriteitscommissie in'

Kromowidjo­jo wint 50 meter vrij ook in Eindhoven

14 april Ranomi Kromowidjojo heeft ook bij de Swim Cup in Eindhoven de 50 meter vrije slag gewonnen. De wereldkampioene kortebaan op dit nummer tikte in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion als eerste aan in 24,48 seconden. Vorige week bij de Swim Cup in Den Haag zegevierde 'Kromo' op het kortste nummer in 24,60.