PSV heeft lol in Universal Studios, Frank de Boer gaat 'sneeuwvoetballen'

Van Genugten staat wederom op podium en mikt op etappezege

9:54 Slechts twaalf seconden was Ton van Genugten donderdag in de Dakar Rally verwijderd van een een-tweetje met zijn teamgenoot Federico Villagra. De coureur uit Eersel eindigde echter als derde. Desondanks was hij tevreden: ,,Het was perfect teamwork."