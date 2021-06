Stand in WK doet leider Verstappen niets: ‘Daar gaat het nu niet om, hè’

Medvedev herpakt zich en wint tweede partij op Roland Garros

2 juni Daniil Medvedev heeft zich in de tweede ronde van Roland Garros herpakt na een matige eerste set. De als tweede geplaatste Rus was in vier sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, de nummer 52 van de wereld. Het werd 3-6 6-1 6-4 6-3.