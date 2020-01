Steef Vosters op tijd fit voor kraker Reusel Sport - Bladella: ‘Zondag proberen we ze terug te pakken’

Na de nipt verloren derby bij Hapert op 3 november was het even einde oefening voor aanvoerder Steef Vosters (24) van Reusel Sport. ,,Een ontstoken patellapees in de knie”, vertelt de middenvelder. ,,Daar sukkelde ik al vanaf het begin van het seizoen mee, maar ik bleef doorspelen. Na wedstrijden en trainingen had ik wel een dag last. Het werd steeds erger en na de wedstrijd tegen Hapert ging het echt niet meer. Ik nam rust en heb het rustig weer opgebouwd.”