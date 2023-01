Stefanos Tsitsipas flirt in ongemakkelijk interview met Margot Robbie: ‘Het zou leuk zijn haar hier te zien’

Thierry Henry vindt Erik ten Hag ‘een genie’: ‘Ik heb hem aanbevolen bij Barça toen Koeman werd ontslagen’

De laatste twee wedstrijden in de Premier League leverden Manchester United slechts een punt op, maar dat doet niets af aan de kwaliteiten van het werk dat manager Erik ten Hag doet bij de nummer 4 van Engeland. Dat stelt althans Thierry Henry, die lyrisch is over de Nederlander.

17:45