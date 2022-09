Stefanos Tsitsipas zonder te spelen verzekerd van deelname aan ATP Finals

DISTRICTSBEKER Loting tweede ronde districts­be­ker Zuid 1 en 2: weerzien tussen Best Vooruit en Bladella

Bij de loting voor de tweede ronde van de districtsbeker Zuid 1 is eersteklasser Best Vooruit gekoppeld aan derdeklasser Bladella. Het betekent een weerzien tussen beide ploegen die elkaar op 6 maart 2020 ook in het bekertoernooi troffen. Inzet was toen een plek in de kwartfinale. Het duel op sportpark De Leemkuilen eindigde in 1-1, Best Vooruit won na strafschoppen. Kort daarna werd het seizoen afgebroken door corona en niet meer hervat.

