Stegeman: Do or die voor Go Ahead Eagles

Stegeman is ruim een etmaal voor het beladen treffen in De Adelaarhorst de rust zelve. Van zenuwen wil hij nog even niets weten. ,,Want ik ben er geweldig trots op dat we in de finale van de play-offs staan.’’ Waar de fans al dromen van de eredivisie, waagt Stegeman zich niet aan boude uitspraken. Hoewel… ,,Waarom het goed komt met Go Ahead? Omdat ik vertrouwen heb in dit elftal. We zijn ver gekomen dit geweldige seizoen. Verder dan ik vooraf voor mogelijk had gehouden. De finale hebben we gehaald, knap, maar nu willen we winnen ook. Het is do or die.’’