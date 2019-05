Stephens strikt Nederlandse tenniscoach Groeneveld

Helmond Sport speelt tegen TOP Oss vooral om de poen, 30.000 euro op het spel: ‘Dat is serieus geld’

17:37 De belangen zijn vrijdagavond groot voor Helmond Sport, in de thuiswedstrijd tegen TOP Oss. Als TOP hoger dan 9de eindigt in de Keuken Kampioen Divisie klimmen de Ossenaren over Helmond Sport heen in de ranglijst om de televisiegelden. Helmond Sport krijgt in dat geval volgend seizoen 30.000 euro minder. ,,Dat is serieus geld, het maakt het belang van de wedstrijd groter”, zegt Helmond Sport-trainer Robby Alflen.