Sterfgeval en zandstormen overschaduwen Brabantse successen in rally Tunesië

Met drie etappezeges en de tweede plaats in het SSV-eindklassement voor Erik van Loon deden de Brabanders deze week van zich spreken in de tweede editie van de Tunisia Desert Challenge. De woestijnrally werd overschaduwd door een tragisch sterfgeval. En dan waren er ook nog zandstormen.

Eén minuut stond de karavaan in de Tunisia Desert Challenge maandag stil bij het overlijden van motorrijder Matthieu de Saint-Exupery. De 35-jarige Fransman overleed een dag eerder, vermoedelijk aan de gevolgen van een zonnesteek. Na 144 kilometer op de proef van de derde etappe door het duinengebied El Borma viel De Saint-Exupery stil. Omstanders sloegen alarm, maar toen medische hulpverleners per helikopter arriveerden, bleek het te laat. De organisatie sprak van een ‘zwarte dag voor de rallysport’.

Zandstorm

Gert Duson, de ‘baas’ van de Tunisia Desert Challenge, kreeg in de tweede editie meer voor de kiezen. Er ging een streep door etappe 6 op woensdag vanwege een zandstorm die Tunesië in zijn ban hield. De helikopters konden daardoor niet de lucht in. Een dag later moest de zevende etappe stilgelegd worden wegens de stormwind. Het was nog een hele kluif om de deelnemers die al vertrokken waren veilig terug te gidsen naar het bivak.

Volledig scherm De truck van Team Schoones kon niet meer op eigen kracht de rally vervolgen. Een flinke domper voor Aart Schoones en zijn manschappen. © Team Schoones

De rallyrijders waren vanaf dag één al zwaar op de proef gesteld in de woestijn van Tunesië. Eimbert Timmermans uit Eerde, winnaar van de eerste editie bij de trucks, was de sterkste in de proloog. Twee dagen later was hij kansloos voor een hoge eindklassering, omdat hij de etappe voortijdig moest verlaten met technische problemen. De regels laten het toe om de dag erop weer aan te pikken in de rally, maar ook de vijfde etappe brak Timmermans noodgedwongen de proef voortijdig af. In dit geval omdat zijn navigator onwel werd.

Quote Aart Schoones had zich meer voorge­steld van zijn comeback na vier jaar blessure­leed. Na dag 1 was het einde rally

Alles bij elkaar maakte Timmermans, voormalig wereldkampioen zijspancross, wel meer kilometers dan collega trucker Aart Schoones. De Heeschenaar had zich meer voorgesteld van zijn comeback na vier jaar blessureleed. Aan een zware crash tijdens de Morocco Desert Challenge hield Schoones een zware rugblessure over. In de Tunisia Desert Challenge hield zijn rug het wel, maar zijn vrachtwagen niet. Al op de eerste dag kwam de equipe, met drie maal Schoones aan boord (Aart, Gert-Jan en Frank) bleken de motorproblemen onoverkomelijk. Einde rally.

Technische problemen

Bij Team Van Loon Racing heerste tevredenheid na afloop van de rally. Erik van Loon won de tweede etappe in de SSV-klasse. Die plaats bezette hij ook in het eindklassement. Een dag met technische problemen kostte de Eerselnaar en zijn Franse navigator Sébastien Delaunay de eindzege. Het verschil met winnaar Fernando Alvarez bedroeg uiteindelijk ruim anderhalf uur.

Quote In het stof zagen we een afstap niet en vielen we drie meter naar beneden, gelukkig zonder schade Anja van Loon

De twee etappes die wegens zandstormen geannuleerd werden, betekenden een streep door de rekening. ,,Met nog bijna 900 kilometer te gaan, was er nog wel het een en ander mogelijk. Maar met slechts 294 kilometer ben je afhankelijk van een fout bij de ander. Wij wilden zelf geen fouten maken vandaag en de tweede plaats pakken, dat is gelukt”, concludeerde Van Loon die voor deze gelegenheid plaats had genomen in een Can-Am-buggy.

Volledig scherm Anja en Erik van Loon kijken tevreden terug op de rally in Tunesië. © Team Van Loon Racing

Zijn vrouw Anja kon met navigator Lisette Bakker terugkijken op een geslaagd debuut in haar eerste woestijnrally. Het duo werd als 26ste afgevlagd in de SSV-klasse. ,,De laatste etappe was nog wel pittig. In het stof zagen we een afstap niet en vielen we drie meter naar beneden, gelukkig zonder schade”, vertelde Anja van Loon. ,,Ook was er iets mis met het communicatiesysteem waardoor ik Lisette niet kon horen. Maar verder ging het goed. Ik ben super tevreden met het bereiken van de finish en 26ste tijdens mijn debuut is een goed resultaat. Ik heb al zin in de volgende.” De volgende rally-afspraak voor Erik en Anja van Loon is de ELE-rally, een thuiswedstrijd op 21 mei.

In dezelfde klasse vierde Janus van Kasteren (Veldhoven) met navigator Marcel Snijders (Neerkant) een dagsucces door de vierde etappe te winnen. Het was een pleister op de wonde voor de twee Brabanders, die gepokt en gemazeld zijn in de Dakar Rally. Door het uitvallen in de tweede etappe kon er een streep door hun klassementsambities.