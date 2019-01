Sterke Halep steekt stokje voor ‘Sister Act’ in Melbourne

Tour Down Under Podium­plaats Van Poppel dankzij diskwalifi­ca­tie Ewan

9:32 Danny van Poppel heeft zijn eerste podiumplaats te pakken in de Tour Down Under. De renner van Team Jumbo-Visma schoof in de vijfde etappe van de Australische rittenkoers uit de UCI WorldTour op naar de derde plaats doordat Caleb Ewan werd teruggezet in de uitslag.