‘Straalbezopen’ Van der Vaart geniet in Amsterdam samen met Polman van darts

Tussen de 2500 dartfans in AFAS Live werden door de camera's twee opvallende supporters gespot. Niemand minder dan ex-international Rafael van der Vaart was bij de World Series of Darts Finals aandachtig toeschouwer. Voor de gelegenheid had hij zijn vriendin en tophandbalster Estavana Polman meegenomen.

,,We gaan op date. Dat zei hij de vorige keer bij Ajax - Dortmund en nu gingen we naar darts. Ik ben dus een soort van gedwongen, maar ik vind het wel heel leuk", verklaarde Polman tegenover RTL7 hun aanwezigheid. Van der Vaart zat een dag eerder ook al in de zaal. ,,Hij was straalbezopen", vertelde Polman met een glimlach. ,,Ik sliep gelukkig hier in het hotel, dat was twee keer rollen. Ik heb wel een wereldavond gehad", counterde Van der Vaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,We zijn hier voor Michael", aldus Polman, die Van Gerwen in de middagsessie in de kwartfinales van Mervyn King zag winnen. Van der Vaart is een fervent dartliefhebber en kan zelf ook een aardig pijltje gooien. Zo vormde hij in 2019 nog een koppel met Van Gerwen. Dat was tijdens het Promi-Darts-toernooi, dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Duitse tv-station ProSieben. Mighty Mike en The Finisher, zoals de bijnaam van Van der Vaart luidt, verloren destijds de finale.

Uiteindelijk eindigde de zondag met een kater. Van Gerwen werd in de halve finales uitgeschakeld door Jonny Clayton. Zo kreeg het publiek in AFAS Live geen Nederlander in de eindstrijd te zien.

Bekijk hieronder onze sportvideo's.