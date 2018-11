Strycova zet Tsjechië op voorsprong in finale Fed Cup

VIDEO Een onsje minder had gekund bij de ‘vreug­de-hooligan’ van PSV

15:19 Het was voor veel PSV’ers een prachtig plaatje, de foto van de vreugde-explosie van vijf spelers met supporter Alwin van Ampting uit Wintelre. Hij was tijdens PSV-Ajax in september over het hek bij zijn vak op de Oost-tribune geklommen en vierde de 2-0 met onder anderen Steven Bergwijn en Luuk de Jong. Direct daarna werd hij afgevoerd door PSV-stewards.