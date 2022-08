Stunt blijft uit voor Tim van Rijthoven op US Open, Gijs Brouwer laatste Nederlandse troef

Het is Tim van Rijthoven niet gelukt ook voor een stunt te zorgen in de tweede ronde van de US Open. De nummer 117 van de wereld won tegen de Noor Casper Ruud de eerste set, maar mocht de zege toch in vier sets aan de nummer 5 van de plaatsingslijst laten. Het werd 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-4 voor Ruud.

De 25-jarige Van Rijthoven maakte zijn debuut in het hoofdtoernooi van de US Open. Bij zijn debuut op grandslamniveau haalde hij deze zomer de vierde ronde op Wimbledon, waar hij twee geplaatste spelers wist te verslaan. Op de US Open wist de nummer drie van Nederland, die in de eerste ronde wel opzien baarde door zeven matchpoints te overleven, niet nog eens te verrassen.

Na 2 uur en 47 minuten benutte Ruud zijn eerste wedstrijdpunt met een forehandwinner. De 23-jarige nummer 7 van de wereld maakte het af met een lovegame, waarna hij de felicitaties van de teleurgestelde Nederlander in ontvangst nam.

Van Rijthoven trok na een iets mindere start toch met overtuigend tennis de openingsset naar zich toe. In de tiebreak legde hij Ruud zijn wil op en hij haalde met een verwoestende set de set binnen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de tweede set kreeg de Nederlander bij een 4-3-voorsprong twee breakpoints, maar hij wist niet door te drukken. Ruud maakte gelijk en wist de set met twee lovegames op rij te winnen. In het restant wist Van Rijthoven - die zelf twintig aces sloeg - steeds minder in te brengen in de servicegames van Ruud, die zijn opslag niet meer inleverde.

Van Rijthoven kende een moeizame voorbereiding op de US Open. Hij speelde zes weken geen wedstrijd in verband met een rugblessure. Van Rijthoven gaat zich nu richten op de Daviscup Finals, waar Nederland het half september in Glasgow opneemt tegen Groot-Brittannië, Canada en Kazachstan.

Ruud verloor vorig jaar nog in de tweede ronde van de US Open van Botic van de Zandschulp, die uiteindelijk de kwartfinales wist te halen.

Brouwer donderdagavond in actie tegen Musetti

De 26-jarige Gijs Brouwer is nu de enige overgebleven Nederlander in New York, waar Van de Zandschulp ook werd uitgeschakeld in de tweede ronde. Brouwer neemt het donderdagavond op tegen Lorenzo Musetti. De twintigjarige Italiaan staat sinds kort op de dertigste plaats op de wereldranglijst.



Begin was in april nog de nummer 361 op de wereldranglijst, nu staat hij op plek 181 en de Nederlander hoopt in New York een nog grotere sprong te gaan maken. Op baan 8 van het Billie Jean King National Tennis Center won Brouwer dinsdagavond met 6-3, 6-4, 6-4 van de ervaren Fransman Adrian Mannarino.

Volledig scherm Casper Ruud. © AP

Van de Zandschulp baalt van keuzes

Botic van de Zandschulp baalt van zijn keuze om in aanloop naar de US Open een toernooi te spelen. De nummer 22 van de wereld, die vorig jaar nog de kwartfinales haalde op de US Open, werd woensdag in de tweede ronde uitgeschakeld in New York. Hij verloor in vier sets van Corentin Moutet uit Frankrijk.

,,Jammer genoeg kon ik hier niet mijn beste tennis spelen. Ik heb hier twee ronduit slechte wedstrijden gespeeld”, zei Van de Zandschulp na zijn nederlaag in vier sets tegen de Fransman Corentin Moutet voor de camera van de NOS.

De reden van de vroege aftocht? ,,Het is ook een kwestie van vermoeidheid, want ik heb veel wedstrijden gespeeld. Het was een verkeerde keuze om in de week voor een grand slam een toernooi te spelen”, aldus de beste tennisser van Nederland.

,,Nu was ik toch wat minder fris en wat sneller geïrriteerd, ik denk dat dat zeker meespeelt. Ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Dat is een harde en hopelijk goede les en in de toekomst zal ik betere keuzes moeten maken.”

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © ANP / EPA