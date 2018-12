Stuntdarter Aspinall stond onder de lat bij Manchester United

Door Max van der Put



Maar wie had in hemelsnaam kunnen voorzien dat deze WK-debutant zo ver zou reiken in het toernooi? Mede geholpen door de vlotte exit van enkele toppers in zijn kwart van het schema (Peter Wright en Gerwyn Price) maar ook door zelf uitstekend te presteren is de voormalige leerling-accountant doorgedrongen tot de laatste vier.



Zijn eigenlijke droom was profvoetballer worden. Hij zat als keeper in de jeugdopleiding van Manchester United, maar moest na een aantal jaar weg omdat hij te klein zou zijn met z’n 1.80 meter. Vervolgens keepte hij nog wel als semi-professional bij Cheadle Town, maar brak niet door en ging zich vanaf z’n zeventiende op het darts richten.



Op zijn arm staat onder meer een tattoo met de tekst ‘Life is a gamble’. ,,Ik houd wel van een gokje wagen en dat heb ik ook gedaan door eerst mijn studie accountancy stop te zetten en later ook mijn baan als leerling-accountant op te zeggen om voor het darts te kiezen. Ik heb wel een vrouw en twee kinderen te onderhouden. Maar ik weet wat ik kan en het lijkt goed uit te pakken.”



Wat heet, ‘The Asp’ zou als ‘kleintje’ zomaar een blijvertje kunnen zijn tussen de grote jongens. De koele kikker stond voor het WK 73ste op de wereldranglijst, hij gaat vanwege het prijzengeld van (minstens) 100.000 pond (zo’n 110.000 euro) een enorme sprong maken.