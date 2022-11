‘Stuntman’ Raymond van Barneveld keert kraker met Gerwyn Price helemaal om en dendert door op Grand Slam

Raymond van Barneveld heeft op de Grand Slam of Darts een sensationele zege geboekt. De 55-jarige Hagenaar kwam in de kwartfinale tegen Gerwyn Price met 8-3 achter, maar Barney draaide de partij daarna razendknap om.

Via een 11-9 voorsprong won Van Barneveld uiteindelijk met 16-13. De Hagenaar, in 2012 nog winnaar van de Grand Slam of Darts, had in de groepsfase al verbaasd door met 5-4 te winnen van de nummer 1 van de wereld.

Zeven legs op rij

De partij ging aan het begin gelijk op. Barneveld, die Price in de groepsfase had verslagen, verloor weliswaar zijn eerste leg, maar brak direct terug. Bij een stand van 3-3 nam de Welshman echter een sprint en liep snel uit naar 3-8. De 55-jarige Nederlander kwam heel sterk terug, won zeven legs op rij en gooide ook nog eens 157 uit. Van Barneveld behield vervolgens zijn voorsprong. Bij een stand van 15-13 brak ‘Barney’ Price opnieuw om de winst binnen te slepen.

Van Barneveld won de Grand Slam of Darts al eens in 2012. Price schakelde in de vorige ronde Danny Noppert uit. Eerder op de avond namen Joe Cullen en Michael Smith uit Engeland het tegen elkaar op. Smith won de partij met 16-15.

Volledig scherm Raymond van Barneveld na zijn zege op Gerwyn Price. © Taylor Lanning/PDC

Van Barneveld won de Grand Slam of Darts al eens in 2012. Price schakelde in de vorige ronde Danny Noppert uit. Eerder op de avond namen Joe Cullen en Michael Smith uit Engeland het tegen elkaar op. Smith won de partij met 16-15 en is de volgende tegenstander van Van Barneveld in de halve finale. Michael van Gerwen speelt zaterdagavond (aanvang 21.45 uur) de laatste kwartfinale tegen Luke Humphries. Om 20.15 nemen Alan Soutar en Nathan Aspinall het tegen elkaar op voor een plek bij in de halve finales. Die zijn zondagmiddag. Zondagavond is dan in Wolverhampton de finale.

,,,Ik denk dat ik best wel aardig heb staan darten", zei Van Barneveld na afloop met gevoel voor understatement. Lees hier zijn uitgebreide reactie over zijn kleinkinderen, zijn ambities en de steun die hij voelt vanuit Nederland.

