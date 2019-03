Sublieme Federer wint voor vierde keer masterstitel Miami

Vanaf het begin stonden Isner en zijn normaal zo machtige opslag onder druk in het gelegenheidsstadion dat is opgezet binnenin een American Football-stadion. Al in de eerste game van de wedstrijd brak Federer zijn Amerikaanse opponent en dat deed hij in het verloop van de set nog twee keer.



Federer serveerde zelf ook erg sterk, maar de boomlange Isner gaf niet op. Hij haalde in de tweede set steeds makkelijker zijn servicegames binnen, maar kreeg ook steeds meer last van fysiek ongemak. Bij 4-4 ging het echt niet meer. Federer won gemakkelijk zijn eigen servicegame en brak Isner even later voor de toernooiwinst.



De Zwitser won het toernooi van Miami drie keer eerder, in 2005, 2006 en 2017. Het is zijn 28ste titel op een masterstoernooi, de categorie onder de vier grote grand slams, en de 101ste ATP-titel uit zijn illustere carrière. Eerder deze maand scheef hij ook al het toernooi van Dubai op zijn naam en haalde hij de finale in Indian Wells.