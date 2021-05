Succes voor coach Sluiter: Griekspoor wint toernooi in Praag

Griekspoor, de nummer 143 van de wereld, moest in de eerste set op setpoint een break en meteen setverlies toestaan. In de tweede set maakte de Nederlander een break achterstand goed en pakte de set door nog een keer de servicebeurt van Otto te winnen.



In de derde set kwam Griekspoor opnieuw achter doordat de Duitse nummer 161 van de wereld de opslagbeurt van zijn tegenstander won. Na breaks over en weer won Griekspoor op een 4-2-achterstand vier games op rij en pakte de zege.



Het is voor Griekspoor de derde challengertitel in zijn carrière. In 2018 was hij de beste in Tampere (Finland) en in 2019 in Banja Luka (Bosnië en Herzegovina). Griekspoor wordt sinds kort bijgestaan door coach Raemon Sluiter.