Suljovic klopt Van Gerwen in thriller

Mitroglou is de eerste scorende Griek voor PSV in de eredivisie

0:08 Konstantinos Mitroglou was al de eerste Griekse speler die wedstrijdminuten maakte in een PSV-shirt. Nu is hij ook de eerste Griek die voor PSV in de eredivisie scoort. Al in zijn eerste eredivisieduel voor de Eindhovenaren vond hij het net, na een uitstekende assist van Armindo Bruma.