‘Superster in wording’ Carlos Alcaraz overklast Zverev in finale Madrid

Uitgeblust

Met zijn titel in de Spaanse hoofdstad maakte Alcaraz duidelijk dat er op Roland Garros serieus rekening met hem gehouden moet worden. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint over twee weken. ,,Je bent op dit moment de beste speler ter wereld en je bent een superster in wording. Je gaat dit toernooi vast nog heel vaak winnen”, zei Zverev tijdens de prijzenceremonie. ,,Ondanks dat ik zo dik heb verloren, is dit mijn favoriete toernooi. Sorry voor de finale, want het was niet de beste wedstrijd.”