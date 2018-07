Superstunt: De Zwaan schakelt topfavoriet Van Gerwen uit

Van Gerwen leek in eerste instantie zonder moeite door te stoten naar de tweede ronde in Blackpool, maar zijn zeven jaar jongere landgenoot bleef knokken. Zo kwam De Zwaan (68ste op wereldranglijst) van een 3-1 achterstand terug tot 3-3, tot ergernis bij de nummer één van de wereld, die de laatste weken op zoek is naar zijn absolute topvorm.



Beide darters gaven elkaar in het vervolg weinig toe. Van Gerwen leek bij een 6-5 voorsprong even een tandje bij te schakelen, maar op het juiste moment gooide De Zwaan een 121-finish om in de wedstrijd te blijven.



En De Zwaan ging door en zette Van Gerwen, winnaar van de World Matchplay in 2015 en 2016, onder druk. Na een aantal missers op dubbel-20 kon De Zwaan de tweevoudig wereldkampioen zelfs breken en zo was een megastunt in de maak.



Van Gerwen was het juiste ritme kwijt en bij De Zwaan groeide juist het vertrouwen. Bij 9-6, een matchpoint, besloot De Zwaan de wedstrijd met dubbel-16 (zijn tweede matchpoint was raak) en zo gaat niet Van Gerwen, maar Jeffrey de Zwaan door naar de tweede ronde. Daarin speelt De Zwaan tegen tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis.



De 22-jarige De Zwaan, geboren in Rijswijk, won eerder dit jaar ook al eens van Van Gerwen. Hij verraste de Brabander in maart op de UK Open (10-8).