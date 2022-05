Supertalent Alcaraz wint bij masterstoernooi van Madrid voor het eerst van zijn grote voorbeeld Nadal

Alcaraz won dit jaar al het masterstoernooi van Miami en het graveltoernooi van Barcelona. In Indian Wells verloor hij nog in drie sets van zijn beroemde landgenoot. Die moest na de verloren finale in Indian Wells zes weken herstellen van een stressfractuur in een rib. Tegen de Belg David Goffin overleefde Nadal nog vier matchpoints



Alacaraz won de eerste set overtuigend, maar de als derde geplaatste Nadal was veel beter in de tweede set. Hij brak zijn jonge tegenstander twee keer en trok de stand gelijk. In de derde set ging het mis voor Nadal op 2-1. Alcaraz kreeg drie breakpoints en benutte meteen het eerst na een misser van Nadal. Die marge gaf de nummer 7 van de plaatsingslijst niet meer weg. Met een dropshot kreeg hij op 5-3 zijn eerste matchpoint en benutte dat met een fraaie passeerslag.