Supertalent Gauff in Linz jongste WTA-finaliste in 15 jaar

Gauff, die de jongste WTA-finalist is sinds Vaidisova in 2004 in Tasjkent, werd als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi. Ze verloor maandag in twee sets in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Door haar goede serie in Linz maakt ze maandag haar debuut in de mondiale top 100, waarschijnlijk wordt het al top 80. Wint ze morgen de finale - tegen de winnares van de Russin Ekaterina Alexandrova en Jelena Ostapenko uit Letland - dan stijgt ze zelfs naar de 71ste plaats.