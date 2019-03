Supporter die speler Aston Villa ‘voor de grap’ sloeg veertien weken de cel in

De 27-jarige Paul Mitchell had al twintig jaar een seizoenskaart bij Birmingham en gaf aan dat hij de aanvoerder van Villa bij wijze van grap op het hoofd sloeg, omdat hij de speler ‘een lul vond.’



Grealish zelf, die overigens de winnende treffer maakte in de wedstrijd, gaf te kennen dat hij zeer geschrokken was door de aanval. ,,Het had zelfs erger kunnen zijn als hij een wapen had gehad.”