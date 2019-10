Svitolina begint WTA Finals met zege

In een zenuwslopende tiebreak benutte Svitolina pas haar zevende setpunt na een misser van Pliskova, die met gedurfd spel het ene na het andere setpoint ongedaan maakte. Zelf was Pliskova op 9-8 in de tiebreak één punt verwijderd van setwinst.



Na winst van de eerste set liep Svitolina uit naar 2-0. De wat aangeslagen Pliskova kwam terug tot 2-2, maar verloor op 3-3 opnieuw haar opslag. Na een uur en 53 minuten benutte Svitolina haar eerste wedstrijdpunt.

Svitolina en Pliskova zitten in de paarse groep, samen met Bianca Andreescu uit Canada en de Roemeense Simona Halep. Zondag, tijdens de openingsdag van de WTA Finals, kwamen in de rode groep Ashleigh Barty en Naomi Osaka tot winst.