Svitolina laat tiener Gauff niet opnieuw verrassen

Australian Open Titelhoud­ster Kenin strandt, Barty wel naar derde ronde

9:01 Sofia Kenin is er niet in geslaagd haar titel bij de Australian Open te verdedigen. De Amerikaanse tennisster, in Melbourne als vierde geplaatst, werd al in de tweede ronde in twee sets uitgeschakeld door de Estlandse Kaia Kanepi: 6-3, 6-2.