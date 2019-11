Svitolina maakt zich wederom op voor finale WTA Finals

Voedselvergiftiging Contador na reis naar Colombia opgenomen in ziekenhuis

14:27 Oud-wielrenner Alberto Contador is opgenomen in een ziekenhuis in Bogotá vanwege een voedselvergiftiging. De 36-jarige Spanjaard was naar Zuid-Amerika afgereisd om er deel te nemen aan de Giro de Rigo, een wedstrijd georganiseerd door de Colombiaanse renner Rigoberto Urán. Maar ‘El Pistolero’ kreeg onderweg hoge koorts en kon fietsen vergeten.