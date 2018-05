Svitolina met moeite naar tweede ronde Roland Garros

LIVE: Kan Verstappen voor het wonder van Monaco zorgen?

14:08 Max Verstappen start om 15.10 uur als laatste in Monaco. Na een crash in de derde vrije training, kon de Nederlander zich niet kwalificeren en daardoor rest de 20ste startplek. Vooraan staat teamgenoot Daniel Ricciardo, de beste plek op het stratencircuit waar het enorm lastig inhalen is.