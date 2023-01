Swiatek onder gesloten dak in nat Melbourne door naar derde ronde Australian Open

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft zich zonder grote problemen verzekerd van een plek in de derde ronde van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld stond tegen de Colombiaanse Camila Osorio vijf games af in de Rod Laver Arena, waar het dak gesloten was vanwege de regenval: 6-2 6-3.

Na een uur en 24 minuten maakte Swiatek het op eigen service af op haar tweede wedstrijdpunt, met een backhandwinner langs de lijn. De Poolse had even daarvoor, op 5-1, ook al voor de wedstrijd geserveerd, maar de Zuid-Amerikaanse mondiale nummer 84 wist het duel nog even te verlengen.

Swiatek wacht in de derde ronde mogelijk een ontmoeting met voormalig grandslamkampioene Bianca Andreescu. De Canadese wist in 2019 verrassend de US Open te winnen, maar de afgelopen jaren vielen haar resultaten door mentale problemen en blessures tegen. De 22-jarige Andreescu, tegenwoordig de nummer 43 van de wereld, neemt het in de tweede ronde op tegen de Spaanse Cristina Bucsa.

Het duel tussen Andreescu en Bucsa zou woensdag om 01.00 Nederlandse tijd beginnen in een stadion zonder dak. In Melbourne regent het echter onafgebroken sinds het moment dat de eerste partijen hadden moeten aanvangen. De drie grootste stadions zijn voorzien van een dak.

De 21-jarige Swiatek hoopt voor het eerst de finale te bereiken in Melbourne. Vorig jaar reikte ze op het eerste grandslamtoernooi van het jaar tot de laatste vier. Ze verloor toen van de Amerikaanse Danielle Collins. Later in 2022 won Swiatek wel Roland Garros en de US Open.

In de tweede partij van de dag in de Rod Laver Arena boekte ook de als derde geplaatste Jessica Pegula een overwinning in straight sets. De 28-jarige Amerikaanse was met 6-2 7-6 (5) te sterk voor Aliaksandra Sasnovitsj uit Belarus. Pegula liet bij 5-4 in de tweede set na de wedstrijd uit te serveren, maar maakte het in de tiebreak af op haar tweede wedstrijdpunt.

De als zesde geplaatste Maria Sakkari ontsnapte op de derde dag van de Australian Open aan uitschakeling. De 27 jaar oude Griekse knokte zich in drie sets langs de Russin Diana Sjnaider, een speelster uit het kwalificatietoernooi. Het werd na 2 uur en 33 minuten 3-6 7-5 6-3. De 18-jarige Sjnaider is afkomstig uit het Amerikaanse collegetennis. De nummer 106 van de wereld deed nooit eerder mee aan een grand slam.