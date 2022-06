Swiatek stopt opmars Kasatkina en bereikt finale Roland Garros met 34ste zege op rij

Iga Swiatek heeft zonder problemen de finale van Roland Garros bereikt. In de halve finale was de Poolse nummer één van de wereld te sterk voor Daria Kasatkina, die voorafgaand aan het duel met Swiatek nog geen set had verloren in Parijs: 6-2 6-1.

Ook de 21-jarige Swiatek stond nog weinig sets af. Alleen in haar partij tegen Qinwen Zheng kreeg ze een set tegen, verder won ze al haar wedstrijden met 2-0. In de halve finale tegen Kasatkina leek setverlies wederom geen optie voor de Poolse winnares van 2020. In de eerste set brak ze haar Russische tegenstander direct, en liet die voorsprong niet meer los. De 25-jarige Kasatkina, in Parijs als 20ste geplaatst, brak nog wel één keer terug, maar werd vervolgens op alle fronten overklast door Swiatek.

Swiatek ging in de tweede set op hetzelfde tempo door. Met agressieve returns en dominant spel in de lange rally's bepaalde de Poolse tennisster het tempo en liet ze Kasatkina op geen enkel moment een vuist maken op het Court Philippe-Chatrier. Het leverde snel een break en ruime voorsprong op, waarna Kasatkina zelfs met haar doorgaans sterk forehand onnodige fouten begon te maken. Haar eerste halve finale was zo in net iets meer dan een uurtje voorbij.

Swiatek mepte Kasatkina van de baan met 22 winners. ,,Ik ben dankbaar voor de steun van het publiek. Het verrast me hoe enthousiast ze mij ontvangen”, aldus Swiatek, die in Parijs haar zesde toernooi op rij kan winnen. ,,Ik probeer iedere wedstrijd op dezelfde manier te benaderen, want als ik ga bedenken dat mijn belangrijkste partij van het jaar eraan komt, schiet ik in de stress.”

Swiatek tekent met deze zege voor haar 34ste overwinning op rij. Alleen Venus Williams wist dat in de WTA ooit te bereiken. Mocht Swiatek zaterdag ook de finale winnen, verbreekt ze het record. In die eindstrijd wacht de Italiaanse Martina Trevisan of de Amerikaanse Coco Gauff, die later vandaag tegen elkaar spelen in Parijs.

