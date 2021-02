Swiatek verslaat Bencic in finale in Adelaide

Waarom Helmond Sport de kassa na belabberde jaren eindelijk weer kan laten rinkelen

9:04 Het afvoerputje van het profvoetbal. Een club ook die aan de rand van het ravijn stond. Maar nu? Nu is Helmond Sport springlevend en op weg naar de hoogste klassering in zeven jaar. Wat dat naast complimenten oplevert? Geld! De eerste klapper in jaren komt eraan. Een blik op de toekomst.