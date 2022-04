Swiatek verslaat Osaka in finale Miami en onderstreept nieuwe status

Osaka bood in eerste instantie nog partij, maar na het verlies van de eerste set was het verzet van de Japanse gebroken. Ze pakte in de tweede set, die nog geen half uur duurde, nog maar acht punten. Swiatek maakte het af op haar eerste wedstrijdpunt, na een onnodige fout van Osaka.

De overwinning zorgt ervoor dat de winreeks van Swiatek blijft bestaan. De Poolse won de laatste 17 wedstrijden die ze speelde. Vorige maand won Swiatek ook al het prestigieuze toernooi van Indian Well. Swiatek is vierde winnares ooit van de zogeheten ‘Sunshine Double’. Bovendien is ze de jongste winnares van de twee hardcourttoernooien in de Verenigde Staten in hetzelfde jaar. Dat record stond op naam van Kim Clijsters, die 21 was toen ze in 2005 de toernooien van Indian Wells en Miami wist te winnen.