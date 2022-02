Tallon Griekspoor bereikt dankzij superieure tiebreaks tweede ronde Rotterdam

Grillige driesetterTallon Griekspoor heeft zich in drie sets langs Aslan Karatsev geknokt en is daarmee doorgedrongen tot de tweede ronde van het ABN-AMRO tennistoernooi in Rotterdam. In een grillige wedstrijd werd het 2-6 7-6 (2) 7-6 (0) voor de Haarlemmer.

De eerste partij van vandaag op het Centre Court leek razendsnel voorbij. 1250 voor de Nederlander juichende toeschouwers konden niet verhinderen dat Griekspoor vanaf 2-2 in de eerste set nog maar vier punten pakte. In de tweede set leek zich eenzelfde scenario te ontvouwen, maar vanaf een 5-2 achterstand lukte opeens alles bij Griekspoor. Waar zijn agressieve ballen tot dan toe vaak uit gingen, was nu elke klap raak. De Haarlemmer overleefde twee matchpoints en kwam terug tot 5-5. In de tiebreak was hij superieur: 7-2.

In de beslissende set werden vanaf 1-1 drie breaks geplaatst, waarvan twee voor Karatsev. Vanaf 3-2 sloeg de Rus een lovegame en leek de partij gespeeld, maar wederom toonde Griekspoor zich een kat met negen levens. De Nederlandse nummer twee won vanaf 3-5 drie games op rij, maar Karatsev was net op tijd bij de les om een tiebreak af te dwingen. In de tiebreak kwam Griekspoor na onder meer een dubbele fout van Karatsev meteen op 4-0, waarna de Rus zijn frustratie botvierde op zijn racket. De woede-uitbarsting richtte echter niets uit; Griekspoor gunde zijn tegenstander niet één punt meer.

In de volgende ronde treft Griekspoor, die een wildcard kreeg van de organisatie, de winnaar van het duel tussen de Serviër Filip Krajinovic en de Hongaar Martin Fucsovics. In het dubbelspel is Griekspoor al wel klaar: gisteren verloor hij zijn dubbelpartij met Botic van de Zandschulp, die vandaag de dag afsluit met een avondpartij tegen de Spanjaard Bernabe Zapata Miralles.

Volledig scherm Tallon Griekspoor (l) verloor gisteren met dubbelpartner Botic van de Zandschulp zijn eerste partij in Rotterdam. © ANP