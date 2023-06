Tallon Griekspoor bereikt tweede ronde op tennistoernooi Rosmalen

Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen. De nummer 38 van de wereld had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Zweed Mikael Ymer, die 24 plekken lager staat op de wereldranglijst: 6-2 3-6 6-3.

Na 1 uur en 47 minuten benutte Griekspoor zijn tweede wedstrijdpunt. Hij besloot het duel met een lob.

Griekspoor had in de eerste set weinig te duchten van Ymer. De Nederlander serveerde sterk en plaatste twee keer een servicebreak. Hij maakte de set na een half uur af met een ace.

Toch kwam Ymer in de tweede set beter in de wedstrijd en bij 3-2 plaatste hij zowaar een break. Die was voldoende voor setwinst. In de derde set herpakte de nummer 2 van Nederland zich en verlaagde hij zijn foutenlast. Met zijn forehand domineerde hij zoals in de beginfase. Gesteund door het publiek haalde hij de derde set overtuigend binnen.

In februari stond Griekspoor (26) op het ABN AMRO Open in Rotterdam ook tegenover Ymer. Toen werd het 7-6 (7) 7-5 voor de Nederlander. Ymer wordt sinds kort begeleid door Robin Haase, die nog als dubbelspeler actief is. Haase zat bij de Zweed in de spelersbox.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Griekspoor het op tegen de Fransman Arthur Rinderknech of Alexei Popyrin uit Australië. Vorig jaar verloor Griekspoor in Rosmalen in de tweede ronde in twee tiebreaks van de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Griekspoor is de enige Nederlander die nog actief is in het mannenenkelspel. Maandag werd Gijs Brouwer uitgeschakeld, terwijl titelhouder Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp zich vlak voor het toernooi afmeldden.

