Tallon Griekspoor en Bart Stevens blijven stunten op Wimbledon

LIVE Tour de France | Julian Alaphilip­pe weet gat naar sterke kopgroep nog niet te overbrug­gen

Na een welverdiende rustdag gaat de Tour de France vandaag weer verder. In een zware Tourweek zit het venijn ‘m in de staart. Vandaag liggen er kansen voor de aanvallers in de 167,2 kilometer lange etappe van Vulcania naar Issoire. Wie springt mee?