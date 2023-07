Tallon Griekspoor en Bart Stevens verrassen in dubbelspel op Wimbledon

De eerste serieuze bergritten zitten er op: dit is de tussen­stand van het Tour Wielerspel

Na twee heuvelachtige etappes en twee sprintritten moesten de renners in de Tour de France vandaag en gisteren voor het eerst serieus klimmen. Dat zorgde niet alleen voor spektakel en verschuivingen in het algemeen klassement, maar voor verschillen in het Tour Wielerspel van deze site. Hoog tijd om eens de balans op te maken.