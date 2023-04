Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp winnen dubbelpartij in Marrakech

Henk Fraser over ex-club Vitesse: ‘Nooit één procent gevoel van invloed vanuit Chelsea gehad’

Vitesse behield na een slepende stadiondiscussie z'n profsatus, maar toch blijft het alarmfase 1 voor de Arnhemmers. Of de club ook in de eredivisie blijft, is na de nederlaag bij RKC (1-0) namelijk nog maar de vraag. Ex-trainer Henk Fraser gaat in op de problematiek bij zijn voormalig werkgever.