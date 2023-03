Tallon Griekspoor kiest voor rust en laat toernooi Miami schieten

WK-legende Just Fontaine (89) overleden

Op 89-jarige leeftijd is vandaag WK-legende Just Fontaine overleden. De voormalige aanvaller van Frankrijk is de enige speler ooit die 13 treffers maakte op één WK, in 1958 in Zweden. Hij was oud-spits van Stade de Reims. Fontaine maakte in 21 interlands voor Les Bleus 30 doelpunten.