Tallon Griekspoor klaar voor halve finale in Ahoy: ‘Zaterdagavond, dat zal toch wel een klein feestje worden?’

Cruciale duels in top én kelder: dit zijn de blessures en opstelling van jouw favoriete eredivisie­club

Speelronde 22 in de eredivisie is voor zowel de strijd om de titel als de strijd tegen degradatie cruciaal. Feyenoord en AZ strijden in De Kuip om de koppositie, terwijl hekkensluiter Groningen punten moet pakken tegen Emmen. Lees hier hoe jou favoriete eredivisieclub ervoor staat in aanloop naar deze speelronde.