Tallon Griekspoor loopt kwartfinale Winston-Salem mis, ook Botic van de Zandschulp uitgeschakeld

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de kwartfinales van het ATP-toernooi van Winston-Salem te bereiken. De nummer 25 van de wereld werd in het voorbereidingstoernooi voor de US Open in twee tiebreaks (6-7 (4) en 6-7 (2)) verslagen door de Australiër Max Purcell. Een dag eerder viel al het doek voor Botic van de Zandschulp.

Griekspoor wist zich in de eerste set nog terug te knokken na een break achterstand en sleepte een tiebreak uit het vuur. Daarin moest hij echter het onderspit delven. Direct daarna vroeg de Nederlander een medische time-out aan. Hij kon de partij wel vervolgen, maar kreeg aan het begin van de tweede set wel meteen een break om zijn oren.

Met uitschakeling in zicht toonde Griekspoor veerkracht. Hij werkte een achterstand van 4-1 weg, waarna het opnieuw aankwam op een tiebreak. Daarin was het echter opnieuw Purcell, de nummer 47 van de wereld, die aan het langste eind trok en daardoor in de kwartfinale tegen de Tsjech Jiri Lehecka of de Duitser Dominik Köpfer mag gaan spelen.

Als nummer twee van de plaatsingslijst was Griekspoor een van de favorieten voor de titel. Hij kreeg in de eerste ronde een bye en zag een ronde later de Brit Jack Draper na een set opgeven: 7-6 (8).

Pijnlijk verlies Van de Zandschulp

Door de uitschakeling van Griekspoor is het gedaan met de Nederlandse inbreng in Winston-Salem. Van de Zandschulp leed in de tweede ronde een pijnlijke nederlaag tegen Omni Kumar, de nummer 385 van de wereld. Het werd 6-3, 7-5 voor de Amerikaanse lucky loser.

De 27-jarige Van de Zandschulp, begonnen met een bye, maakte op het voorbereidingstoernooi voor de US Open zijn rentree na een enkelblessure. Hij stond in de tweede set nog met 4-1 voor. Na anderhalf uur zag hij Kumar zijn vierde wedstrijdpunt benutten.

Voor de Nederlander was het zijn eerste wedstrijd sinds Wimbledon. De mondiale nummer 55 raakte kort na het grastoernooi tijdens een fysieke training geblesseerd aan zijn enkel en miste de afgelopen weken een handvol toernooien. Van de Zandschulp reist nu af naar New York, waar maandag de US Open begint.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © AFP

