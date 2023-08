Tallon Griekspoor na uitputtingsslag tegen Frans toptalent (19): ‘Anderhalf uur lang liggen krampen’

met video Meteen sensatie op US Open: Holger Rune verslikt zich in nummer 63 van de wereld

De Deense tennisser Holger Rune is in de openingsronde van de US Open uitgeschakeld. De nummer 4 van de wereld werd in vier sets verrast door de Spanjaard Roberto Carballés Baena. Het werd 6-3 4-6 6-3 6-2 voor de nummer 63 van de wereld.