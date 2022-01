Tallon Griekspoor op derde dag Australian Open snel in actie

Fraaie primeur voor Botic van de Zandschulp op winderige baan in Melbourne

Botic van de Zandschulp heeft zich op overtuigende wijze verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. De beste tennisser van Nederland, de nummer 57 van de wereld, was de Duitser Jan-Lennard Struff in drie sets de baas: 6-4 6-3 6-2. Struff (31) staat vijf plekken hoger op de wereldranglijst.

