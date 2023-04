Tallon Griekspoor sneuvelt onnodig in kwartfinale Marrakesh tegen Roberto Carballés Baena

Mathieu van der Poel is het niet eens met zijn vader Adrie: ‘Van Aert is zondag niét de absolute topfavo­riet’

Een zoon treedt zijn vader niet bij. Die laatste zei na de Ronde van Vlaanderen dat Wout van Aert de topfavoriet is voor Parijs-Roubaix, maar Mathieu van der Poel is het niet eens met Adrie - net als Van Aert zelf overigens. ,,Dat Wout niet de absolute topfavoriet is, lijkt me wel duidelijk.”