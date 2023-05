Tallon Griekspoor toont veerkracht en knokt zich naar tweede ronde Roland Garros

Griekspoor, die op Roland Garros nooit verder kwam dan de tweede ronde, begon goed aan het duel met de Spanjaard. De 26-jarige Nederlander won de eerste set met 6-4, maar daarna kwam de klad erin. Pedro Martínez toonde zich een taaie opponent voor Griekspoor en nadat de Spanjaard de tweede set met 6-2 won, liet Griekspoor de derde set volledig lopen. Het werd liefst 6-0 voor Martínez in die set, waardoor de nummer 135 van de wereld nog maar één set verwijderd was van een plek in de volgende ronde.

Maar Griekspoor bleek in de derde set blijkbaar voldoende rust te hebben gepakt om nog twee sets te kunnen knallen. In de vierde set knokte Griekspoor zich naar een 7-5 winst. In de derde game werkte Martínez liefst vier breakpoints van zijn Nederlandse opponent weg, waarna de Spanjaard in de zesde game zelf een break wist te plaatsen. Daarmee werd het 4-2 voor de Spanjaard en zodoende was een vervolg op Roland Garros ver weg voor Griekspoor. Maar de Nederlander toonde zich mentaal héél sterk. Hij wist direct terug te breken en uiteindelijk de set met 7-5 te winnen.

In de vijfde en beslissende set bleek de Spanjaard van slag van de teleurstelling in de vierde set. De beslissende break in Griekspoors voordeel kwam in de zevende game, waarna de Nederlander uitliep naar een 6-3 zege en dus verzekerde hij zich van een plek in de tweede ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Pool Hubert Hurkacz, die de Belg David Goffin in vijf sets versloeg.

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © ANP / EPA

De aanloop naar Roland Garros was niet ideaal voor Griekspoor. Hij liep een enkelblessure op in Madrid en sloeg vervolgens het toernooi van Rome over. In Génève zou hij na een zege op de Italiaanse qualifier Stefano Travaglia in de achtste finales moeten spelen tegen de Chileen Nicolás Jarry, maar ook die partij sloeg hij vervolgens over. ,,Ik ben helaas niet helemaal fit om vanavond te spelen. Ik wil geen risico nemen met het oog op Roland Garros. Zie jullie in Parijs", zei hij daarover.

Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp speelt maandag de derde partij van de dag op Roland Garros. De beste tennisser van Nederland neemt het op baan 9 op tegen de Argentijnse qualifier Thiago Agustín Tirante, de nummer 153 van de wereld. Van de Zandschulp, de mondiale nummer 31, komt in actie na een wedstrijd uit het vrouwenenkelspel en een duel uit het mannentoernooi. De eerste wedstrijden in Parijs beginnen om 11.00 uur.

De 27-jarige Van de Zandschulp is de enige Nederlander die maandag speelt. Arantxa Rus, de enige Nederlandse deelneemster bij de vrouwen, speelt op dinsdag.

