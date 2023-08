Tallon Griekspoor verslaat Monfils in Washington, maar heeft nauwelijks rust voor kwartfinale

Tennisster Arantxa Rus doet volgende week toch mee aan een ITF-toernooi op Gran Canaria. De beste tennisster van Nederland houdt vast aan haar oorspronkelijke planning, ook na het veroveren van de titel in Hamburg. Rus gaf afgelopen weekend nog aan te twijfelen over deelname aan het graveltoernooi op het Spaanse eiland.

Na het toernooi op Gran Canaria doet Rus mee aan het grote WTA-toernooi van Cincinnati, waarna ze in aanloop naar de US Open ook nog het WTA-toernooi van Chicago gaat spelen. De US Open begint op maandag 28 augustus. Na het laatste grandslamtoernooi van het jaar doet Rus ook mee in San Diego.