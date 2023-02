Tallon Griekspoor wacht mogelijk clash met Novak Djokovic na winst eerste ronde Dubai

Vorige week speelde de Nederlander op het toernooi van Doha. Daar strandde hij toen in de tweede ronde. Hij speelde tegen wereldtopper Andrej Roeblev. In de tweede ronde in Dubai wacht mogelijk opnieuw een wereldtopper. Novak Djokovic is zijn tegenstander als hij ook zijn eerste wedstrijd wint in het Midden-Oosten. De Serviër neemt het dinsdag in de openingsronde op tegen de Tsjech Tomas Machac.