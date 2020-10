Tampa Bay herstelt zich net op tijd en plaatst zich als eerste voor World Series

In de World Series neemt de ploeg het op tegen de winnaar van de National League. Dat wordt Los Angeles Dodgers of Atlanta Braves, die vandaag de beslissende wedstrijd spelen.

De Dodgers verloren de eerste twee wedstrijden van de finalereeks van de National League, maar zijn daarmee weer helemaal terug in de race. De ploeg kan zich voor de derde keer in vier jaar plaatsten voor de World Series. De laatste keer dat de ploeg dat kampioenschap won, was in 1988. De Braves bereikten in 1999 voor het laatst de World Series.